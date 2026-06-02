La guerra contra la desinformación

Las plataformas digitales son puntas de lanza de fake news y todos los días hay alguien que cae ante estas mentiras. Ya sea de conflictos bélicos, enfermedades infecciosas, el divorcio o la boda de alguien, siempre hay una versión poco real de cada acontecimiento, que viaja como pólvora para causar el efecto que se busca: desinformación. Hace días escuché a un comunicador decir que el ébola se había salido de control y estaba en todo el mundo, algo que no es cierto; si eso lo dice alguien que en teoría maneja las noticias, qué podemos esperar del que no sabe.