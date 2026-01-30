La influenza y el dengue

La vacunación y la prevención caminan de la mano, sobre todo en este país tropical, en el que las enfermedades que transmiten los mosquitos se han quedado para siempre.

La alerta se mantiene, como todos los años, en la influenza, complejidad que ha cobrado la vida de ocho personas en lo que va de enero y es probable que al día 31 sean más.

Asimismo, el dengue sigue haciendo de las suyas y en esta ocasión golpea duro personas entre los 10 y 19 años, según datos del Minsa. No podemos olvidar la limpieza y menos estar al día con las vacunas.