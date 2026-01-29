Panamá reporta 272 casos de dengue, según Minsa

Durante la semana epidemiológica N.° 2 (del 11 al 17 de enero de 2026) se registraron 272 casos acumulados de dengue a nivel nacional, según el último reporte del Departamento de Epidemiología, del Ministerio de Salud (Minsa).

De esa cifra, 243 casos son sin signos de alarma, mientras que 29 presentan signos de alarma; hasta el momento, no se reportan casos de dengue graves.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 68 casos; seguido por Bocas del Toro con 38 casos; Panamá Oeste con 31; Colón y Herrera con 25 casos respectivamente; San Miguelito con 24 casos; Panamá Norte 22 casos; Chiriquí con 17 casos; Panamá Este 12; Veraguas con 5 casos; Coclé 4 casos; mientras que Los Santos reporta 1 caso y Darién, la comarca Ngäbe-Buglé y Kuna Yala no registraron casos.

Hospitalizaciones y defunciones

El informe detalla que se presentan un total de 27 hospitalizados esta semana.

Se actualiza una defunción de la semana epidemiológica N°1, masculino de 18 años procedente de Toabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Casos por corregimientos

El corregimiento con más casos hasta esta semana es Bocas del Toro (cabecera del distrito), con 14 casos; seguido de Tocumen con 13 y Las Tablas (distrito de Changuinola) con 12 casos.

El grupo de edad con mayor registro de casos es de 35 a 49 años. Sin embargo, el grupo más afectado oscila entre 10 y 19 años, según el informe del Minsa.