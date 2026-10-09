La marca país y el cero tacto

Hace poco regresé de un viaje por Tocumen con unos amigos. Tras pasar por migración, donde no había personal de protocolo que indicara las filas de residentes y extranjeros, todos terminamos en la misma línea. Sin embargo, a una de mis amigas, la agente le reclamó de mal modo que esa no era la fila para panameños y que 'la próxima vez prestara atención'. Si ese es el recibimiento en tu propia tierra, cuesta entender cómo pretendemos vender la marca país con personal que carece de tacto. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices: más tacto.