La recarga y las máquinas del Metro

Esta semana, mucha gente se ha aproximado a las ventanillas de atención al cliente del Metro de Panamá porque, durante sus recargas en las máquinas, el sistema efectúa la transacción y emite el recibo, pero el saldo no se ve reflejado en la tarjeta. Por lo tanto, si una persona solo llevaba un dólar, tendrá que ver cómo hace para avanzar en su ruta. La tramitación del reclamo se debe hacer con el personal de SONDA, que se encuentra en algunas estaciones como Vía España, 12 de Octubre o Albrook. La clave aquí es guardar el recibo; esa es la constancia.