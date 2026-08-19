Tribunal Electoral confirma muerte de colaborador

El Tribunal Electoral confirmó este miércoles 19 de agosto el fallecimiento de uno de sus colaboradores, ocurrido durante horas de la mañana en circunstancias que son investigadas por las autoridades competentes.

De manera extraoficial, se conoció que se trata del fotógrafo Justo Marín, quien laboraba en la institución.

El Tribunal Electoral expresó sus condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de trabajo del colaborador fallecido.

La institución indicó que, por respeto a la familia y al proceso de investigación que adelanta el Ministerio Público, no brindará mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades.