La sustentación de privilegios

El panameño se educó a aprendió fiscalizar en qué se usan los dineros públicos. Aunque muchas veces hay campañas de desinformación hacia alguna entidad, por grupos malintencionados, todos queremos saber en qué se gasta cada centavito del erario nacional, por ello, no estamos de acuerdo con los privilegios para funcionarios. Seguros privados, de autos, guarderías, salas de lactancia o seguridad privada para gente que en teoría jamás está en peligro, tiene buen sueldo y encima un horario que quién sabe si lo cumplen. No vamos a soportar abusos.