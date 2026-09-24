La violencia sigue escalando

Los incidentes de violencia van en aumento. Crímenes, robos a mano armada y los constantes hurtos en casas, negocios y zonas concurridas generan un clima de temor constante que impide a la gente salir a la calle con tranquilidad. Ante este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿cuál será la solución? Está claro que no puede haber un policía en cada esquina; por ello, es urgente implementar métodos complementarios. Apostar por una mayor concienciación ciudadana, el uso estratégico de cámaras de seguridad y la integración de tecnología avanzada para la protección de la población.