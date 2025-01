Las cifras de suicidios, alarmantes

Durante el discurso de rendición de cuentas del ministro de Seguridad Frank Ábrego, levanté la mirada y sentí espanto, literal, al escuchar que las cifras de suicidios en Panamá son de 3 a 5 por semana.

En un momento creí que diría que se había equivocado en el número, pero no fue así, estaba claro en el tema, que debe ser atendido con urgencia.

Y no, a mí no me parece que la responsabilidad sea de una sola institución.

Para reducir ese problema todos los grupos sociales se deben unir y trabajar en conjunto. Somos ciudadanos de este país.