Las escaleras detenidas y la poca iluminación

Detener las escaleras eléctricas podría parecer una estrategia del Metro de Panamá para dosificar el flujo de usuarios y evitar aglomeraciones en los torniquetes; sin embargo, que permanezcan fuera de servicio de forma continua ya se ha vuelto una constante en varias estaciones, como en Vía Argentina.

Por otro lado, llevo meses denunciando la falta de luminarias en la salida de la estación El Ingenio. Tratándose de una zona de por sí solitaria y de rápido tránsito de peatones, la escasa visibilidad aumenta el riesgo y complicaría cualquier pedido de auxilio ante una emergencia. Es urgente que las autoridades atiendan este problema.