Trump felicita a Panamá por los 123 años de separación y destaca la relación bilateral con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió sus felicitaciones al pueblo panameño por la celebración de los 123 años de separación de Panamá de Colombia, este 3 de noviembre, y destacó los estrechos vínculos de amistad y cooperación que mantienen ambas naciones.

En su mensaje, el mandatario estadounidense calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos y de mayor confianza de su país, al tiempo que manifestó su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Asimismo, Trump recordó la asistencia humanitaria, logística y técnica que Estados Unidos brindó a Panamá tras el terremoto que afectó al país, destacando que el apoyo se puso en marcha apenas 24 horas después del incidente.

Por otra parte, resaltó la participación de Panamá en iniciativas regionales como la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica, proyectos que, según expresó, contribuyen a fortalecer la seguridad y la prosperidad del hemisferio.

De igual manera, hizo referencia a los ejercicios militares PANAMAX realizados este año, señalando que, por primera vez en 14 años, se desarrollaron simulacros presenciales, como muestra del compromiso conjunto con la seguridad del Canal de Panamá y la estabilidad regional.

En materia económica, Trump también elogió a la administración panameña por acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con los puertos de Balboa y Cristóbal, al considerar que esta decisión fortalece la confianza de los inversionistas y abre oportunidades para atraer nuevas inversiones al sector marítimo.

Finalmente, el presidente estadounidense expresó su expectativa de continuar profundizando la cooperación entre ambos países durante el próximo año, especialmente en la protección del Canal, la seguridad hemisférica y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas vinculadas a inversiones en infraestructura estratégica.