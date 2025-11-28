Al pie del cañón

Las fechas que debemos recordar

Lineth Rodríguez
28 de noviembre de 2025

Hoy se conmemora la Independencia de Panamá de España, acontecimiento que se dio el 28 de noviembre de 1821, y aunque los historiadores ya nos han dado las razones de por qué los festejos a lo largo del país son menos apoteósicos que los de principios de mes, no podemos dejar de recordarle a las nuevas generaciones el significado de la fecha, porque hoy en día la juventud, que tiene acceso a toda clase de información, desperdicia su tiempo viendo reels y videos en TikTok de cosas sin sentido.

El conocimiento jamás nos pesará, nos abrirá las puertas en las cosas menos pensadas; conocer un poco de nuestra historia nos llena de orgullo por el valor de nuestros próceres.

