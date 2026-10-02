Lo de las escuelas es preocupante

Ver a una madre con un bate esperando para darle una tunda a un profesor es preocupante; ver a otra asegurar que le dio de “tropadas” a una docente es escandaloso. Pero saber que ambas presentaron denuncias previas en las escuelas por situaciones con sus hijos y que nadie hizo nada, no tiene nombre.

Sabemos que existen estudiantes difíciles, pero aquí también se evidencia que muchos directores de escuelas están de adorno. Su deber fundamental es fiscalizar e investigar los incidentes a tiempo para evitar que la violencia escolar no escale.