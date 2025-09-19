Lo que sirve y no sirve en la escuela

Ahora, cuando los estudiantes van a la escuela, desde fuera los expertos critican que hay una cantidad de asignaturas que no funcionan. Historia, ética, cívica, religión, artística o pintura, música, hasta geografía, por eso no saben ni dónde están parados. Con el tiempo, los planes de estudio se han modernizado y en teoría mejorado a lo que exige el mercado, pero se han quedado de lado asignaturas que le enseñan a los muchachos el respeto, la obediencia y conocer un tema aunque no haya vivido en esa época. Si seguimos así, el futuro pinta extraño.