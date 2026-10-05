Los ánimos políticos se elevan

Con la llegada de nuevos partidos políticos, el surgimiento de aspirantes a distintos puestos de elección y las agrupaciones tradicionales reestructurando sus bases, pareciera que la política electoral nunca se detuvo en 2024. A mitad de este quinquenio, el panorama anticipa un constante bombardeo de promesas por parte de figuras que buscan posicionarse a toda costa. Ante esta saturación de propaganda, vale la pena recordar la frase de Abraham Lincoln: necesitamos con urgencia estadistas, líderes con visión de futuro y no simples políticos que hipotequen el bienestar del país pensando únicamente en las próximas elecciones.