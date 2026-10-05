Al pie del cañón

Los ánimos políticos se elevan

Los ánimos políticos se elevan
Lineth Rodríguez
05 de octubre de 2026

Con la llegada de nuevos partidos políticos, el surgimiento de aspirantes a distintos puestos de elección y las agrupaciones tradicionales reestructurando sus bases, pareciera que la política electoral nunca se detuvo en 2024. A mitad de este quinquenio, el panorama anticipa un constante bombardeo de promesas por parte de figuras que buscan posicionarse a toda costa. Ante esta saturación de propaganda, vale la pena recordar la frase de Abraham Lincoln: necesitamos con urgencia estadistas, líderes con visión de futuro y no simples políticos que hipotequen el bienestar del país pensando únicamente en las próximas elecciones.

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