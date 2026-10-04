Mizrachi explica por qué recibe cuestionamientos de Mayín Correa

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, explicó el origen de sus diferencias con la gobernadora Mayín Correa y las vinculó con una solicitud de reintegro de su hermano, Gonzalo Correa, quien había sido separado de su puesto en la Alcaldía.

Mizrachi aseguró que el 6 de noviembre de 2025 recibió una nota de Correa, quien en ese momento era su superior, en la que solicitaba que su hermano fuera reincorporado al cargo. Según el alcalde, Gonzalo Correa había sido contratado durante la administración de Mayín Correa cuando estuvo al frente de la Alcaldía.

El alcalde sostuvo que decidió mantener la separación del funcionario al considerar que había incurrido en abandono del puesto.

Según explicó Mizrachi, Gonzalo Correa, de 84 años, llevaba un largo periodo sin presentarse a trabajar, aunque continuaba recibiendo un salario de $1,500, además de otros ingresos que, según indicó, incluían subsidios y jubilación.

“La causal era muy simple: el sr de 84 años no venía a trabajar desde pandemia”, afirmó el alcalde.

Mizrachi señaló que el funcionario solo se presentó cuando recibió su último salario mediante cheque, momento en que, según relató, se le notificó sobre su situación laboral.

La versión expuesta por el alcalde difiere de la que Mayín Correa planteó en la nota enviada en noviembre de 2025. En ese documento, la gobernadora sostuvo que su hermano se encontraba en silla de ruedas a causa de la diabetes y padecía cáncer de próstata, y alegó que su despido no tomó en cuenta su condición de salud y discapacidad.

Mizrachi, sin embargo, considera que la negativa a reintegrarlo marcó el inicio de los cuestionamientos que posteriormente ha recibido de parte de Correa.

“Por respeto he guardado silencio ante la expresa animosidad de Mayín en mi contra”, manifestó el alcalde.

A pesar de las diferencias, Mizrachi aclaró que mantiene su admiración y respeto por la trayectoria de la gobernadora. “Nada de esto debilita la admiración y respeto que le tengo a la señora Mayín a lo largo de su carrera”, expresó.