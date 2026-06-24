Al pie del cañón

Los espacios de chatarra: contaminación

Los espacios de chatarra: contaminación
Lineth Rodríguez
24 de junio de 2026

Cerros de basura en Costa del Este junto al mar, manglares asfixiados por plástico y, desde Pueblo Nuevo, bajan infinidad de cachivaches abandonados directo al río; seguimos nadando en basura.

Ni hablar de los mercados improvisados de chatarra, donde extraen cobre y materiales comercializables, los cuales operan ante la mirada indiferente de las autoridades y una vez obtienen su ganancia, arrojan el resto al agua.

No se trata de negar el sustento a quien lo necesita, sino de exigir que las cosas se hagan bien; bajo excusa de pobreza no se debe contaminar.

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