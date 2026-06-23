Marco Rubio viaja al Golfo para tranquilizar a sus aliados golpeados por la guerra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega el martes a Emiratos Árabes Unidos, la primera parada de una gira por los Estados del Golfo destinada a mostrar solidaridad con aliados clave que resultaron golpeados por la guerra en Oriente Medio.

La delicada misión tiene lugar después de que los países del Golfo pagaran un alto precio económico por la decisión de Estados Unidos e Israel de ir a la guerra contra Irán pese a su oposición, lo que llevó a Teherán a arremeter contra sus vecinos de la región.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán cortó la mayoría de las exportaciones de petróleo y gas de los Estados del Golfo, mientras que sus ataques con drones y misiles destrozaron su sensación de seguridad y socavaron particularmente el estatus de Catar y de los Emiratos Árabes Unidos como refugios estables y pacíficos para los negocios y el turismo.

La visita de Rubio será la primera de un alto funcionario estadounidense a la región desde la firma la semana pasada de un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra de forma definitiva.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asumió el liderazgo de esas negociaciones, que comenzaron el fin de semana en Suiza. Rubio todavía no se ha pronunciado.

Se espera que el jefe de la diplomacia llegue a Abu Dabi el martes por la tarde, antes de viajar a Kuwait el miércoles y a Baréin el jueves, donde asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, formado por seis miembros.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que abordará el acuerdo con Irán, así como los esfuerzos para garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, así como la paz y la estabilidad en la región.

Según varios analistas, las relaciones siguen siendo sólidas pero los gobiernos de la región continúan preocupados.

Steven Cook, del centro de estudios Council on Foreign Relations, con sede en Washington, dijo que las naciones árabes del Golfo temen que Irán salga reforzado de la guerra.

"En primer lugar, pocos estados del Golfo creen que la guerra debería haber ocurrido, y a todos les preocupa que Estados Unidos haya fortalecido a Irán como resultado", estimó.