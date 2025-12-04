Los expertos en dietas online

Las dietas y los ejercicios rápidos se vuelven tendencia en redes sociales, sobre todo en estos meses en que se come mucho por las fiestas decembrinas.

Lo malo es que siempre las recomendaciones las dan personajes que no tienen que ver nada con la salud, la alimentación o están operadas; gente que en vez de ayudar podrían empeorar un problema.

Es por ello que en países como China están prohibiendo que cualquier persona encienda una cámara y hable de lo que no le corresponde; me parece irresponsable que la gente siga pecando de incauta.