El presidente Mulino espera un año escolar 2026 sin sobresaltos

ML | El presidente de la República José Raúl Mulino durante su conferencia en Puerto Armuelles.
Redacción
27 de febrero de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó en su conferencia de ayer desde Puerto Armuelles el porcentaje de planteles educativos reparados y preparados para recibir a miles de estudiantes y profesores que inician el periodo de clases el lunes 2 de marzo, y envió un mensaje de optimismo para que aprovechen el año lectivo sin interrupciones.

El mandatario dijo que espera que tanto estudiantes como docentes y administrativos hagan el esfuerzo en este proceso de enseñanza, subrayando que existe un ambiente positivo para cumplir el calendario escolar sin obstáculos.

“Me dio gusto escuchar en noticias a distintas maestras y profesoras que, con los brazos abiertos, están recibiendo los estudiantes”, resaltó.

Igualmente, resaltó la coordinación de autoridades educativas y del sistema penitenciario para que casi en su totalidad los planteles estén adecuados, muchos de ellos al poner a trabajar a privados de libertad.

Se mantienen avances

Mulino reveló que Panamá está avanzando con hechos concretos que han fortalecido la confianza en nuestro país. Entre ellos, destacó que “se han impulsado transformaciones estructurales como la reforma al programa de pensiones de la CSS, que garantiza la sostenibilidad del sistema, un paso decisivo que pocos países han logrado completar y son el resultado concreto de un país que avanza con determinación”.

