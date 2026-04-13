Al pie del cañón

Los niños deben ser prioridad

Los niños deben ser prioridad
Lineth Rodríguez
13 de abril de 2026

Desde hace semanas mantengo en el tintero el tema de los abusos sexuales a los menores de edad, algunos cometidos por sus propios padres, una situación tan aberrante como deprimente en nuestra sociedad y lo peor, no solo pasa en las comarcas o en Veraguas, las regiones con los indicadores más altos, aquí en la ciudad también.

En Alcalde Díaz, una menor desde que tenía 8 años (2009) era abusada por su padre por nueve años seguidos y no fue hasta ahora que se le dictó sentencia. ¿Cuánto más debe aguantar una criatura?

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