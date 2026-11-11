Al pie del cañón

Los patios para venta de auto

Los patios para venta de auto
Lineth Rodríguez
11 de noviembre de 2026

El Camino Real de Betania se ha convertido en un lote improvisado para la venta de autos usados. De un día para otro, los vecinos se quedan sin entorno residencial y con un negocio de compraventa a la puerta de sus casas.

Si este tipo de comercios ya tiene sus zonas asignadas en la Transísmica o Fernández de Córdoba, ¿cuándo y por qué se toleró su expansión hacia áreas residenciales? Se necesitan respuestas y control urgente de las autoridades, porque esa área parece el Salvaje Oeste, un territorio sin ley y cada quien hace lo que le da la gana.

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