Al pie del cañón

Los torrenciales siempre afectan

Los torrenciales siempre afectan
Lineth Rodríguez
07 de julio de 2026

Ya entramos en los meses donde las lluvias azotan diversas regiones del país: la capital, Bocas del Toro, norte de Coclé, Colón, Chiriquí y Panamá Este.

Las zonas inundables son propensas a alertas constantes. Ante esto, la población debe mantenerse vigilante y apostar por la prevención; no podemos repetir la misma crisis cada año.

Es crucial trabajar junto a las autoridades locales y de seguridad para gestionar construcciones en terrenos más seguros, garantizando así que el impacto de estos fenómenos climáticos sea mucho menos severo.

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