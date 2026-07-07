Los torrenciales siempre afectan

Ya entramos en los meses donde las lluvias azotan diversas regiones del país: la capital, Bocas del Toro, norte de Coclé, Colón, Chiriquí y Panamá Este.

Las zonas inundables son propensas a alertas constantes. Ante esto, la población debe mantenerse vigilante y apostar por la prevención; no podemos repetir la misma crisis cada año.

Es crucial trabajar junto a las autoridades locales y de seguridad para gestionar construcciones en terrenos más seguros, garantizando así que el impacto de estos fenómenos climáticos sea mucho menos severo.