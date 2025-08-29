Al pie del cañón

Maltrato a los animales de calle

Lineth Rodríguez
29 de agosto de 2025

Las campañas de esterilización han sido efectivas en el país, pero no bastan ante la falta de responsabilidad de las personas que adoptan animales y como no saben convivir con ellos, terminan botándolos a la calle, dejándolos donde hay pequeños grupos y eso es precisamente lo que sucede en áreas como Bella Vista, San Francisco y Betania, donde la proliferación de gatos continúa. Lo peor, la gente que sigue haciéndoles daño, matándolos o golpeándolos porque simple y sencillamente no le gustan los felinos. Se pasan las leyes por los zapatos.

