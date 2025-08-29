Maltrato a los animales de calle

Las campañas de esterilización han sido efectivas en el país, pero no bastan ante la falta de responsabilidad de las personas que adoptan animales y como no saben convivir con ellos, terminan botándolos a la calle, dejándolos donde hay pequeños grupos y eso es precisamente lo que sucede en áreas como Bella Vista, San Francisco y Betania, donde la proliferación de gatos continúa. Lo peor, la gente que sigue haciéndoles daño, matándolos o golpeándolos porque simple y sencillamente no le gustan los felinos. Se pasan las leyes por los zapatos.