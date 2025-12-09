Maltrato al adulto mayor

El Ministerio de Desarrollo Social reportó 1,640 denuncias de maltrato contra personas mayores a nivel nacional. Se trata de una cifra alarmante, considerando que este grupo poblacional es especialmente vulnerable. Lo más indignante es que, en muchos casos, quienes ejercen la violencia son personas cercanas a las víctimas. Además, fuera de los registros oficiales, seguramente existen cientos de adultos mayores que sufren maltrato sin tener a quién acudir. La vejez debería ser una etapa para disfrutar cada instante de la vida, pero para muchos, se ha convertido en un infierno.