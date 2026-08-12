Máquinas nuevas, buses asfixiantes

Ayer escuché a un grupo de adultos mayores quejarse del transporte del MetroBus, que ha ido modernizando sus máquinas para validar el pasaje con tarjetas (entrada y salida), pero muchos siguen en pésimas condiciones, con la lona del piso levantada, sucios y sin aire o con acondicionadores deficientes, que con esta temperatura, y a máxima capacidad de gente, podría provocar desmayos. Es increíble el tiempo que el panameño lleva solicitando mejoras en este transporte y lo deteriorado que está. O se moja por dentro o está caluroso.