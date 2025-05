Meduca debe inspeccionar colegios

Así como hubo padres quejándose en la capital porque sus hijos van a las escuelas que supuestamente están dando clases y no les imparten nada, en el interior, El Higo, San José y San Carlos, también hay escuelas en las que aseguran recibir a los pequeños y cuando los padres les revisan los cuadernos, no han puesto ni una vocal. No es una situación para ir a los planteles a calentar bancas y cobrar; los papás están esforzándose con pasajes, meriendas y lavando uniformes; lo mínimo que deben hacer los maestros es atender a los niños.