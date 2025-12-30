Mendicidad y orates en la calle

Con los vientos de diciembre, el espíritu navideño, la empatía, gente que regala comida y demás, el mundo creería que todo marcha mucho mejor en esta época, pero hay una realidad en la calle de gente en mendicidad, sin techos que duermen sobre cartones en avenidas transitadas, individuos que necesitan una mano. Sí, es difícil convencer a una persona con problemas de salud mental o adicta a las drogas, pero para eso tenemos a las autoridades, ministerios y ONG’s; también están las figuras políticas que buscan exposición, que pueden hacerlo.