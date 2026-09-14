Mendicidad y situación de calle

Así como el Minsa, la Acodeco y la ATTT despliegan operativos constantes en las calles, el Mides y la Senniaf necesitan salir de sus oficinas y coordinar turnos o jornadas especiales para rescatar a los niños expuestos a la mendicidad, el trabajo infantil y la vida en las calles.

No tenemos que esperar a ver en TikTok o Instagram tragedias de otros países; en Panamá es una realidad cotidiana ver a padres utilizando a sus hijos como escudos bajo la excusa de la pobreza extrema para justificar la explotación y la mendicidad. ¡Los niños deben estudiar!