Al pie del cañón

Morosidad en acueductos de San Carlos

Morosidad en acueductos de San Carlos
28 de julio de 2026

El cobro de agua en muchas comunidades de San Carlos, en Panamá Oeste, mantiene a los presidentes de acueductos en vilo debido a una alta morosidad que alcanza hasta los tres años. Es alarmante ver cómo se ignora el valor de este recurso diario, derivando en impagos y conflictos. La situación empeora en plena temporada seca, cuando algunos insisten en llenar piscinas o derrocar el suministro en fiestas. Esta problemática solo se resolverá centralizando la gestión del agua en una única entidad y justo en ese momento lo entenderán.

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