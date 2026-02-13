Operativos durante el Carnaval 2026

Los estamentos de seguridad se han preparado para este Carnaval y en todas partes habrá diversas clases de operativos, tanto de seguridad, como vigilancia y también contra el crimen organizado y eso ya lo hemos venido observando en los últimos días con las hazañas tipo “SWAT”, en las que han dado con gente que vende droga, porta armas o están en la lista de los más buscados.

Esperemos que en estas fiestas se mantenga la vigilancia, porque los panameños buenos somos más y merecemos convivir en un ambiente tranquilo.