¿Oportunidades con condiciones?

En varias cuentas de redes sociales he visto a entidades privadas y hasta extranjeras, con sede en Panamá, que llevan meses buscando personal para trabajar en distintos departamentos.

Me pregunto cuáles serán las condiciones para que mantengan los anuncios o si es que estos son spam, pues allá afuera lo que sobra es gente con ganas de trabajar, con títulos bajo el brazo y disposición inmediata.

Hay que darles la oportunidad a las personas, la práctica hará la perfección, pero no hallarán la perfección si no se arriesgan con el talento.