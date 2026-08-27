Orates y sintechos bajo los puentes

Cada cierto tiempo, las personas sintecho son desalojadas de las áreas aledañas a los puentes vehiculares, sobre todo en la zona ubicada entre la Avenida Simón Bolívar (Transístmica) y la Avenida Nacional. Sin embargo, estas siempre regresan con más carpas, mantas y cuanto cachivache encuentran en los basureros. Parece un problema de nunca acabar, por lo que se necesitan mejores legislaciones o disposiciones gubernamentales para sacar de una buena vez a estas personas de la calle. Hacerse de la vista gorda mientras destruyen sus vidas de esa forma no es correcto.