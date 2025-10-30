Precaución en las fiestas patrias

A pocas horas para que se inicie el tránsito de la ciudad hacia el interior por las fiestas patrias, hay que tener en cuenta el clima, revisar el estado del tiempo, pues de eso depende todo. No podemos meternos en aguas de ríos o playas cuando hay alerta de crecidas y oleajes porque los resultados podrían ser mortales.

Asimismo, mantener la calma al conducir ya que el apuro solo traerá accidentes, dolores de cabeza y de bolsillo, pues estas pérdidas siempre afectan el presupuesto. Así que ya sabe, hay que se precavido para regresar bien.