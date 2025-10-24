Más de 300 personas participaron en jornada de reclutamiento del INADEH y Copa Airlines

Más de 300 personas participaron en la jornada de reclutamiento organizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en alianza con Copa Airlines, dirigida a estudiantes y egresados de la institución.

El evento se llevó a cabo el viernes 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Centro de Formación Profesional del INADEH Los Andes, donde representantes de la aerolínea entrevistaron a los participantes para cubrir vacantes en las áreas de almacenista, estibador, ayudante general (taller), agente de abastecimiento a bordo y mecánico de equipo terrestre.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia institucional del INADEH para fortalecer la conexión entre la formación técnica y las oportunidades reales de empleo, impulsando la inserción laboral de los panameños capacitados en sus distintos centros de formación.

La subdirectora general del INADEH, Carmen Corro, destacó el éxito de la jornada y el impacto positivo de las alianzas entre el sector público y privado.

“Hoy en el INADEH reafirmamos nuestro compromiso con la empleabilidad de nuestros egresados y estudiantes. Esta jornada de reclutamiento junto a Copa Airlines fue un éxito y demuestra cómo las alianzas estratégicas generan verdaderas oportunidades para los panameños.

Estamos muy orgullosos de ver cómo nuestros estudiantes, formados en distintas áreas técnicas, pueden conectar directamente con empresas líderes como Copa Airlines, que confían en el talento que se forma en el INADEH”, señaló Corro.

Agregó que este tipo de acciones reflejan el camino que la institución busca fortalecer: “la formación con propósito y el empleo con futuro”.

Tanto Copa Airlines como el INADEH continuarán realizando este tipo de jornadas de reclutamiento y vinculación laboral, con el objetivo de seguir impulsando el empleo técnico en el país.

Se invita a la población a inscribirse en los cursos y programas de capacitación del INADEH, para aprovechar las oportunidades que surgen a través de estas alianzas.