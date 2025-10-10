Prevención, paraguas y botas

Las abuelas siempre lo dicen, hay que llevar zapatos cerrados ante el clima húmedo, pues las bacterias entran por los pies. Sea mito o realidad, en estos días es mejor llevar zapatos cerrados, un paraguas y evitar los sitios inundables, llámese ríos, quebradas o calles que se vuelven piscinas y demás.

La Onda Tropical 33 entra con fuerza y debemos mantenernos informados ante las inclemencias del tiempo, ya que aparte del mal olor en la ropa tras la humedad, también se elevan los casos de desaparecidos, accidentes y resfriados.