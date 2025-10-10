Al pie del cañón

Prevención, paraguas y botas

Lineth Rodríguez
10 de octubre de 2025

Las abuelas siempre lo dicen, hay que llevar zapatos cerrados ante el clima húmedo, pues las bacterias entran por los pies. Sea mito o realidad, en estos días es mejor llevar zapatos cerrados, un paraguas y evitar los sitios inundables, llámese ríos, quebradas o calles que se vuelven piscinas y demás.

La Onda Tropical 33 entra con fuerza y debemos mantenernos informados ante las inclemencias del tiempo, ya que aparte del mal olor en la ropa tras la humedad, también se elevan los casos de desaparecidos, accidentes y resfriados.

