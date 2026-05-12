La importancia de la vacunación y de adoptar medidas de prevención es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades que aún se mantienen en el país, como la leishmaniasis, el sarampión, el dengue, el zika y otras. Estas acciones ayudan a proteger la salud individual y colectiva. Según un reciente informe del Ministerio de Salud, se han detectado nuevos casos de malaria y leishmaniasis; sin embargo, las autoridades señalan que no representan un aumento significativo respecto al año anterior, aunque se mantiene la vigilancia epidemiológica.