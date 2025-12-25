Al pie del cañón

Que de verdad sea un tiempo de cambio

Que de verdad sea un tiempo de cambio
Lineth Rodríguez
25 de diciembre de 2025

Hoy, en la Navidad de nuestro señor Jesús, debemos estar conscientes de toda la evolución y cambios por los que hemos atravesado como panameños para saber hacia dónde caminamos y qué es lo que esperamos a futuro para este país. De nada sirve solo criticar si como sociedad mayormente cristiana no nos ponemos manos a la obra; no hay que ser funcionario para servir a la comunidad o al prójimo.

Es imperativo bajar la dosis de odio en redes sociales para caminar hacia un futuro más próspero, dejar de calumniar, de señalar a otro sin tener pruebas. La fiscalización de la “cosa pública” se puede hacer de manera correcta, solo se necesita un poco más de civismo, respeto y de Dios en nuestro corazón.

