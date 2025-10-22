Revisar la ley de propiedad horizontal

El tema de las propiedades horizontales hay que revisarlo de manera continua, porque pese a los que muchos piensan que es más práctico vivir en un edificio que en una casa, las responsabilidades son más grandes, aunque también hay derechos.

La revisión de los sistemas de electricidad, gas, limpieza de áreas comunes y demás, que debe fiscalizar la junta directiva con la administración, para evitar el deterioro, debe ser constante. También hay que hablar de la cuota extraordinaria, que a menudo genera debate, pero salva de imprevistos.