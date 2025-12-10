Autoridades aduaneras se unen contra el narcotráfico

Las autoridades aduaneras de Panamá, Bélgica, Francia y Países Bajos firmaron una declaración conjunta para impulsar el intercambio de experiencias e información operativa en la lucha contra el narcotráfico.

La asociación fortalece el intercambio de inteligencia, el análisis de riesgos y la coordinación entre los principales servicios aduaneros de Europa y Panamá, una encrucijada marítima clave. También prevé la capacitación conjunta, la mejora de la seguridad portuaria y la detección de métodos de contrabando cada vez más sofisticados, según el documento firmado.

Los representantes de las cuatro administraciones hicieron hincapié en la importancia de una respuesta internacional unificada para desmantelar las redes mundiales de tráfico. El acuerdo apoyará inspecciones más efectivas, un flujo de información más rápido y una colaboración más estrecha en las investigaciones.