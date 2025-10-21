¿Robos magistrales, complot?

En muy pocos casos y no solo lo dicen las películas de Hollywood, los robos en lugares tan custodiados se logran a la perfección por la hazaña de personas lejanas a la entidad; siempre es alguien que maneja información de ese lugar. Lo del Louvre de París el pasado domingo se suma al tan sonado robo de 2016 a la famosa Kim Kardashian (con un botín de $10 millones), y desde ese mismo año los ataques recurrentes a la Place Vendôme, 2021, 2023, un lugar con exclusivas tiendas de lujo y joyería, no han parado. Les tienen la medida.