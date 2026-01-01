Trabajar la educación y la salud, prioridades

Hay tantas prioridades para este 2026 en el país, entre ellas el tema de empleos, la salud y la educación, pues entraremos en la estación seca y desde ya hay que ir reparando las escuelas y atacando las necesidades de los centros educativos, pues si de verdad es una causa, debe estar en la agenda. Así mismo, mejorar el sistema de salud, reducir la mora quirúrgica, suplir la lista de medicamentos en las policlínicas y hospitales, que muchas veces no son completas.

Del mismo modo, y no es que sea el menos importante, pero el desempleo tiene que reducirse. En un país con diversidad de ofertas de trabajo, es menos probable que haya tantas desgracias como robos, hurtos, asesinatos y demás problemas sociales. Ahora, este no es un tema de gobierno y empresa privada, todos debemos aportar nuestro granito de arena.