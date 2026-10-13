Al pie del cañón

Trazar el plan ante la emergencia

Trazar el plan ante la emergencia
Lineth Rodríguez
13 de octubre de 2026

Superar el impacto del sismo del pasado viernes en Azuero, Coclé, Veraguas y demás provincias tomará tiempo. En esta etapa, lo urgente es atender las necesidades inmediatas y consolidar un censo real de personas afectadas. Paralelamente, es indispensable un diagnóstico preciso de la infraestructura comprometida, viviendas, vías, puentes, escuelas e instituciones, para trazar una hoja de ruta clara para la reconstrucción. Sin cifras exactas y sin la gestión de las autoridades locales, corremos el riesgo de caer en la improvisación.

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