Ubicarse en el tema mascotas

Hablar en contra de algo de las mascotas es herir los sentimientos de muchos, pero estamos en un mundo en el que hay que decir la verdad. Los perros no son para estar en todas partes y menos ladrando dentro de una iglesia.

Aunque en el interior del país las capillas son abiertas y más de un can se ha colado en el festejo, en la ciudad no es así, la mayoría de las parroquias tienen aire y no son pet-friendly, pero a la gente le gusta exponerse para luego ofenderse por la crítica. Si no tiene con quien dejar a su perro y este no es permitido a donde quiere ir, no salga.