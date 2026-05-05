Un problema que persiste

En varias comunidades del país, incluso en el centro de la capital, se reportan problemas en el suministro de agua potable, donde en algunos sectores el servicio llega en horarios o periodos determinados, mientras que en otros casos el agua presenta condiciones de turbidez o contaminación y en otros ni siquiera llega el líquido. Estas situaciones afectan tanto a zonas urbanas como rurales y reflejan dificultades en la continuidad y calidad del servicio. Con el cambio de mando frente al IDAAN crecen las expectativas por las soluciones que se espera, se darán.