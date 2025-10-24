Al pie del cañón

Un tranque sin sentido en octubre

Un tranque sin sentido en octubre
Lineth Rodríguez
24 de octubre de 2025

Estos últimos días de octubre han sido de tranque, en todas las avenidas del país, mañana tarde y noche.

La situación del miércoles no solo fue en la metrópolis, hacia las afueras también se congestionaron las vías, mientras la gente se desesperaba porque quería llegar rápido a su destino.

De la ATTT dijeron que no había una razón específica para semejante embotellamiento, algo que nos lleva a la reflexión que todavía faltan dos meses para que culmine el 2025 y si la situación está así, en diciembre iremos en patinetas.

