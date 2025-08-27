Venta de autos en cualquier lado

Para nadie es un secreto que entre la entrada del corregimiento de Betania, El Ingenio y Vista Hermosa hay una cantidad de empresas de ventas de auto, que son legales, pero si nos adentramos al Camino Real, también hay sitios que pasan desapercibidos. Frente a la Calle 66, donde están los PHs, han convertido una casa en negocio redondo. Por un lado, exhibe y vende carros (aunque dicen que no) y en el otro pedazo, tienen un vivero con plantas en la acera. ¿Eso es legal, quién otorgó los permisos? Las autoridades pasan en frente y no hacen nada.