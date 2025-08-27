Al pie del cañón

Venta de autos en cualquier lado

Venta de autos en cualquier lado
Lineth Rodríguez
27 de agosto de 2025

Para nadie es un secreto que entre la entrada del corregimiento de Betania, El Ingenio y Vista Hermosa hay una cantidad de empresas de ventas de auto, que son legales, pero si nos adentramos al Camino Real, también hay sitios que pasan desapercibidos. Frente a la Calle 66, donde están los PHs, han convertido una casa en negocio redondo. Por un lado, exhibe y vende carros (aunque dicen que no) y en el otro pedazo, tienen un vivero con plantas en la acera. ¿Eso es legal, quién otorgó los permisos? Las autoridades pasan en frente y no hacen nada.

