Vigilancia en el parque de Betania

El parque de Betania, en la entrada del Camino Real, se ha convertido en una de las grandes atracciones, ya que el espacio se mantuvo con temática especial, con réplicas de la Torre Eiffel, la Torre Pisa, el reloj Big Ben y la Estatua de la Libertad, más una fuente.

Pero muchas personas que lo visitan piensan que están en la sala de su casa, dejan basura o se sientan en las banquetas con los zapatos puestos, sobre todo los motorizados. Es increíble que la autoridad deba estar siempre detrás de la gente porque no se saben comportar en la calle.