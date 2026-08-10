Vigilantes de riberas de ríos y playas

Hace poco, tras una denuncia en redes sociales, MiAmbiente multó a un complejo que se estaba tomando parte de la playa en Coclé que no le correspondía y ordenó restaurar el paisaje.

La autoridad también ha sancionado a empresas que vierten sus residuos en los ríos con la excusa de que ya están contaminados, y se mantiene la lucha contra quienes explotan los ríos por su cuenta (muchos opositores a la mina).

El ciudadano es los ojos de la Tierra y debe seguir denunciando, pues la entidad sí está aplicando las penas. Somos vigilantes.