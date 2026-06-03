¿Y estos pedían televisión?

Este es el segundo revolú que se da en las cárceles de Panamá en menos de tres meses, pues el pasado abril hubo un tiroteo en La Joya que dejó un recluso muerto y varios castigos. Ahora, un supuesto motín en el que fallecen dos privados de libertad deja destrozos y muchas preguntas en la población de cuáles son los accesos que tienen estas personas en estos centros, en los que parece que no se están resocializando nada, pues cada día están peor. No se saben comportar y hace semanas pedían televisores para ver el mundial. ¡Descaro!